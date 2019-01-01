أبراج يوم الثلاثاء 2019/1/1 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١/ ١: شجاع وحيوي يحب الزعامة ويحب الراحة، عنده قوة تحمل يفضل العمل على التخطيط النظري، يؤثر بالاخرين، يقظ صادق، يحب الجمال والسيطرة والمروءة، احلامه تنقلب لواقعية، حنون، للبعض ولادة اطفال، يضيف خبرة هامة لخبراته، تنقلات واجواء ملائمة لبحث مشاريع يطمح لها، عروض مع مؤسسات واهتمام باولاد، ترمم بعض العقارات

الحمل: لليوم الثاني قراراتك ناجحة وحكيمة وتنظر بطريقة مختلفة للامور، تحصل على بعض المدخول من أجل وتساعد أحد معارفك، احتمال تغييرات جذرية واحتمال تضطر لسداد ديون، انتبه لصحتك ولا تعصب

الثور: تجد نفسك امام بعض المعاكسات التي تدفعك ان تكون هجومي وعصبي، راجع نفسك وحاول ان تنشئ حوار وتزيل الخلافات المعينةحتى لا تبقى نار تحت رماد تهدد حياتك بالظهور من جديد، عزز علاقتك مع شريك عاطفي او عملي

الجوزاء: ازدحام بجدول أعمالك، يوم واعد على صعيد مهني تضطر لان تقوم به يصعب تاجيله، خاضع لتوقيت صارم وهذا الشيء يدفعك للتوتر ويضيق صدرك، اطلب مساعدة وباشر بنظام غذائي، كن منتبه وخذ قسطا من الراحة

السرطان: نهار محظوظ وهذا دليل على حسن نواياك وكرمك، يكفي ان تفكر باشياء وترغب بها لتجد الابواب مفتوحة على صعيد اجتماعي او مالي او تتذوق طعم السعادة، تلمس اهتمام من لقاءات مسلية وعلاقات مميزة مع الاحبة، او خبر يخص اولاد او تغيير مكان اقامتك

الاسد: امور تتعلق بتعب بمشاكل عقارية، اكتشاف حقائق مخفية مما يزيد ميلك للانتقاد، انتبه من مواجهة مع العائلة او على صعيد العمل، بل ابحث عن الراحة، ابتعد كل ما هو غير مفيد، تتحرر من قيود

العذراء: جيد لتوظيف طاقتك بشكل ايجابي ويعود عليك بمردود يضاهي جهدك، مدعو للتمسك بزمام الامور والتطورات والتنقلات، انتبه لا تلتزم باي شيء لم تعمل عليه دراسة جيدة، عزز موقعك خطوة بخطوة، تصل لاهدافك بالتواصل مع الاخرين، نهار يحمل اخبار مفيدة سفر وتنقلات

الميزان: رافق المتفائلين حتى تشعر بسهولة الاتصال وتحصل على مساعدة ثمينة وتطور محالك المالي، تشعر بحالة من الارباك بسبب تزايد المصاريف والنفقات، فواتير مستحقة تنهال عليك مما يجعلك تعيد النظر في الميزانية وياتيك معونة غير متوقعة، تصرف بتكتم دون غرور

العقرب: القمر ببرجك يحمل لك تقدير واهتمام، عزز اتصالك بالاخرين وصحح بعض اخطاءك وتبدد اي سوء تفاهم، يوم نشيط واكثر حيوية، اعمالك عالقة، تكون متألقا بين الناس، لا تضخم الامور، انتبه على مالك من السرعة والتسرع، تصحح بعض الاخطاء وتحسم بعض القضايا

القوس: انت مدعو لاستنفار حسك الفطري حتى تقاوم اشباح القلق، انتبه لا تاخذ قرار متسرع احتمال تندم بعده، ربما تحتاج لسند قوي، احتمال حيرة جراء عدم القدرة على الالتزام بالاوقات، لا تستسلم للاحباط، غدا تفتح صفحة جديدة، خفف عصبية

الجدي: حضورك مرغوب ودعوات عديدة بعضها غير منتظر، تزداد رغبتك بالكشف عن وجوه جديدة تعطي البعض منها اهمية اكثر من الاصدقاء، تطمىن الاصدقاء على محبتك، تقوم بالاتصال من وقت لاخر حتى تسمع نصائح وتحقق امنية من خلال الاصدقاء

الدلو: ينصب اهتمامك على تعزيز مكانتك الشخصية وخاصة امام المعنيبن عنك، كن حذر في الاشخاص الحاقدين عليك، حاول ان تتقبل نصيحة على صعيد محيطك حتى تفتح ابوابك، تنجذب للطرف الاخر بسبب ان الامور تمشي باتجاه التفاؤل، الشمس تضغط عليك لذلك تحمل وانتبه لصحتك

الحوت: نشاط وحركة واخبار جيدة.د تدافع عن افكارك وتحاول اثبات وجهة نظرك بامور تتعلق بحياة اجتماعية او عمل، تزداد رغبتك بان تقوم باسفار واتصالات بعيدة حتى تقوم باتفاق واطلاق مجالات الحركة، مقابلة ناجحة وتسجل وقفة جديدة على صعيد قانون او اوراق ومعاملات