ماتيس لجنوده "اصمدوا"

جهينة نيوز:

طالب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، جنود الجيش الأمريكي بـ"الصمود"، بعدما تقدم باستقالته إلى الرئيس دونالد ترامب بسبب خلافات.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، بعث ماتيس مذكرة للعاملين في الوزارة والجنود، جاء فيها "البنتاغون أثبت على الدوام أنه يعرف كيف يتجاوز أصعب المواقف".

وتابع ماتيس "ابقوا على إيمانكم ببلادكم واصمدوا إلى جانب حلفائنا لنبقى موحدين بوجه أعدائنا".

واستقال ماتيس يوم 20 ديسمبر/كانون الأول، اعتراضا على قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وشدد ماتيس على ثقته في أن القوات الأمريكية "لن تحيد عن المهمة التي أقسمت اليمين لإنجازها، كما أنها لن تحيد عن الدفاع عن الدستور مع الحفاظ على نمط عيشنا".

يذكر أن مساعد ماتيس، باتريك شاناهان، سيتسلم إدارة وزارة الدافع لفترة انتقالية.