إصابة مدنيين اثنين وأضرار مادية جراء اعتداء إرهابي بالقذائف على مدينة محردة

جهينة نيوز:

أصيب مدنيان بجروح جراء اعتداءات إرهابية بقذائف صاروخية على مدينة محردة بريف حماة الشمالي.

وأفاد مراسل سانا في حماة بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدة اللطامنة بالريف الشمالي قصفت مساء اليوم بـ 3 قذائف صاروخية الأحياء السكنية في مدينة محردة وذلك في خرق جديد لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

وأشار المراسل إلى أن الاعتداء الإرهابي بالقذائف الصاروخية على مدينة محردة تسبب بإصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع أضرار مادية بعدد من المنازل.

وبين مراسل سانا أن وحدات الجيش العاملة بالريف الشمالي ردت على مصادر إطلاق القذائف برمايات مدفعية وصليات صاروخية دمرت خلالها عددا من منصات الإطلاق وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.

وتضم المجموعات الإرهابية المنتشرة على طول الحدود الإدارية ما بين حماة وإدلب مئات المرتزقة الأجانب ينتمي أغلبهم لتنظيم جبهة النصرة وما يسمى “جيش العزة” و”الحزب التركستاني” تسللوا عبر الحدود التركية.