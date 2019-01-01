رونالدو يكشف عن موعد عودته للمنتخب البرتغالي

جهينة نيوز:

كشف نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، الاثنين، أنه سيكون "تحت تصرف" مدرب منتخب بلاده فرناندو سانتوس في 2019، بعدما غاب عن التشكيلة في أعقاب مشاركته بمونديال روسيا 2018.

ولم يخض رونالدو (33 عاما) أيا من مباريات المنتخب منذ الخروج من الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا على يد الأوروغواي، في خطوة عزيت لمنحه الوقت للتأقلم مع ناديه الجديد يوفنتوس الإيطالي، الذي انضم إلى صفوفه هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.

إلا أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات، ألمح في مقابلة نشرتها صحيفة "ريكورد" البرتغالية اليوم، إلى أن عودته للمنتخب قد تكون وشيكة، مؤكدا أنه سيكون في عام 2019 "تحت تصرف مدرب المنتخب الوطني".

وبعد بداية عانى خلالها من عقم تهديفي، استعاد رونالدو إيقاعه مع يوفنتوس، ويتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإيطالي مع 14 هدفا.

وفي غياب رونالدو، بلغ المنتخب البرتغالي نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، المسابقة المستحدثة من الاتحاد القاري للعبة هذا الموسم، حيث سيواجه نظيره السويسري، بينما يجمع نصف النهائي الثاني بين إنجلترا وهولندا.