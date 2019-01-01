الأشغال الشاقة المؤبدة لمقدسي أدين ببيع عقار للاحتلال

جهينة نيوز:

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في رام الله، حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة على "ع. ع" المدان بتهمة بيع عقار في القدس لجماعات استيطانية يهودية.

وحكمت محكمة الجنايات الكبرى عملا بأحكام المادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ قرار بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه، وهي محاولة إقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية وضمها لدولة أجنبية من قانون العقوبات رقم16 لسنة 1960 وعطفاً على قرار الإدانة وعملاً بأحكام المادة 2 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 أصدرت المحكمة الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة"، علماً أن القضية وردت إلى المحكمة بتاريخ 23/12/2018 وبعد أسبوع تم إصدار الحكم فيها.

واعتقل "ع.ع" حسب مصادر فلسطينية من مقر إقامته بمدينة رام الله، في شهر تشرين اول للاشتباه بتسريبه لعقار داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وطالب كيان الإحتلال الاسرائيلي مرارا من السلطة الفلسطينية إطلاق سراح عقل المتهم بتسريب عقار للجمعيات الستيطانية.

وتتعلق قضية "ع. ع"بعقار يحمل الرقم 4 ويقع في عقبة درويش في البلدة القديمة من القدس، وتتقاسم ملكيته كل من عائلتي "ح" ز"ع" والعلمي، حيث تمتلك الأولى 40% من العقار، و60% للثانية التي اشترى منها "ع.ع" الحصص قبل أن يسربها لجمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية بمبلغ يقدر بنصف مليون دولار.

وحسب بعض المصادر المحلية فأن السلطة الفلسطينية حجزت على أملاك وحسابات بنكية في بنوك فلسطينية تعود لكل من "ع.ع" وعائلة "ع" المقدسية التي يشتبه بتورطها مع "ع.ع" بعملية البيع، إضافة إلى آخرين.