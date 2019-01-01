موسكو تخطر السفارة الأمريكية باعتقال مواطن أمريكي بتهمة التجسس

جهينة نيوز:

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأنها أبلغت السفارة الروسية لدى موسكو، وفقا للمعاهدة القنصلية بين البلدين، باحتجاز المواطن الأمريكي بول ويلان بتهمة التجسس.

وردا على سؤال حول تعليقها على الاحتجاز قالت الدائرة: "كل المعلومات التي يمكن تقديمها حاليا بشأن احتجاز المواطن الأمريكي بول نيكولاس ويلان، تحتوي عليها تعليقات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي".

وأضافت: "من جهتنا يمكننا الإفادة بأن السفارة الأمريكية لدى موسكو أبلغت بالاعتقال في وقته وقف المعاهدة القنصلية الثنائية".

واعتقلت المخابرات الروسية، الجمعة الماضي، المواطن الأمريكي بول ويلان في موسكو أثناء تنفيذه لنشاط تجسسي، وفتحت قضية جنائية بحقه.