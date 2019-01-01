إيران تعلن أنها اجرت محادثات يوم أمس مع حركة طالبان

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن وفدا من حركة طالبان زار يوم أمس طهران واجرى محادثات مع الجانب الإيراني.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية لأنباء أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهران قاسمي قال اليوم الاثنين خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي حول الأنباء التي تحدثت عن زيارة وفدا من حركة طالبان لإيران، ان بعد زيارة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني ولقاءاته في المسؤولين الأفغان، وصل وفدا يوم امس من طالبان الى طهران.

وقال قاسمي أن الوفد أجرى محادثات مكثفة وموسعة مع مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي.

ونوه قاسمي ان المحادثات جرت نظرا الى سيطرة حركة طالبان على 50 في المئة من الأراضي الأفغانية وانعدام الأمن والاستقرار في أفغانستان، حيث ان المحادثات جرت بعلم ورغبة من قبل الحكومة الأفغانية.

موضحا ان الهدف الرئيسي للمحادثات التي أجرتها إيران مع وفد حركة طالبان هو دعم مسار المحادثات الى الأمام بين الجماعات والحكومة الأفغانية.

وأوضح قاسمي ان إيران باعتبارها دولة جارة ولاعب مهم في المنطقة أعربت عن رغبتها للقيام بدور مهم لتحقيق الاستقرار في أفغانستان بعد المحادثات التي أجرتها مع الحكومة الأفغانية.

ونوه قاسمي الى ان المحادثات التي جرت يوم أمس في طهران تعتبر محادثات مهمة، مستدركا بالقول ان اجراء المحادثات لا يعني ان الاتجاهات بين إيران وطالبان واحدة بل كان ضروريا بدء هذه المحادثات لنرى هل يمكن ان تساعد هذه المحادثات، المحادثات التي تجريها هذه الحركة مع الحكومة ام لا.