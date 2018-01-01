أضرار مادية جراء اعتداء إرهابي بقذيفتي هاون على حي حلب الجديدة

جهينة نيوز:

اعتدت التنظيمات الإرهابية بقذيفتي هاون سقطتا قرب دوار قرطبة بحي حلب الجديدة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.

وقالت وكالة سانا أن “قذيفتي هاون أطلقتهما التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة الراشدين على الأطراف الغربية لمدينة حلب سقطتا قرب دوار قرطبة ضمن منطقة أحراش وأشجار في حي حلب الجديدة ما تسبب بوقوع أضرار مادية”.

وكان أصيب مواطن بجروح ووقعت أضرار مادية في حي حلب الجديدة في الـ 16 من الشهر الحالي جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة الراشدين غرب حلب بقذيفة صاروخية على الحي .

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبيتها لتنظيم جبهة النصرة تعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة.