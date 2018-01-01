القبض على أحد مروجي المخدرات في دمشق

الإثنين, 31 كانون الأول 2018 الساعة 16:54 | شؤون محلية, أخبار محلية

القبض على أحد مروجي المخدرات في دمشق

جهينة نيوز:

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على أحد الأشخاص المروجين للمخدرات وصادر ما بحوزته من المواد المخدرة.

وذكر مصدر في فرع مكافحة المخدرات بدمشق لـ سانا أن “عناصر الفرع ألقوا القبض على أحد مروجي المخدرات في مدينة دمشق وضبطوا بحوزته 17 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر”.

وتعمل الجهات المختصة في مختلف المحافظات على مكافحة ظاهرة المخدرات والحد من انتشارها وملاحقة الأشخاص المتاجرين والمروجين لهذه المواد حيث تم خلال الفترة الماضية إلقاء القبض على عدد من مروجي المخدرات ومصادرة ما بحوزتهم من المواد المخدرة.


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