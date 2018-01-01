هواتف يودعها "واتساب" للأبد في 2019

الإثنين, 31 كانون الأول 2018 الساعة 16:37 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

هواتف يودعها

جهينة نيوز:

يستعد تطبيق "واتساب" للتخلي عن بعض الأجهزة القديمة في عام 2019، إذ سيتوقف عن العمل على أجهزة وأنظمة تشغيل معينة.

وسيتوقف واتساب عن العمل في أجهزة "iOS 7" والنسخ الأقدم منها، بالإضافة إلى "Android 2.3.7 Gingerbread"، و" Nokia Series 40".

ويعني هذا أن مستخدمي "Nokia Series 40" لن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة على واتساب، كما أن بعض مزايا التطبيق قد تتوقف عن العمل في أي وقت، حسب ما ذكر موقع "Dignited".

وأعلن واتساب عن التواريخ التي سيتوقف فيها عن دعم بعض الأجهزة، ففي 31 ديسمبر سيتوقف عن دعم "Nokia S40"، وفي الأول من فبراير عام 2020 سيتوقف عن دعم "Android versions 2.3.7" أو النسخ الأقدم، بالإضافة إلى "iOS 7" أو النسخ الأقدم.


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