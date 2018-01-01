فرسان سورية يعتلون منصات التتويج ببطولة العين الدولية لقفز الحواجز

جهينة نيوز

اعتلى عدد من فرسان سورية منصات التتويج ببطولة العين الدولية لفروسية قفز الحواجز المؤهلة لبطولة كأس العالم التي اختتمت منافساتها اليوم في الإمارات العربية المتحدة.

وشهد اليوم الأول فوز هشام غريب بالمركز الخامس بفئة 120 سم (نجمة واحدة) وحل ثالثاً بفئة 130 سم (ثلاث نجوم) وأحرز أحمد صابر حمشو المركز الأول بفئة 145 سم (ثلاث نجوم).

وفي اليوم الثاني حل هادي نظام بالمركز السادس بفئة 140 سم وشادي غريب بالمركز ذاته بفئة 145 سم (ثلاث نجوم) بينما شهدت منافسات اليوم الثالث فوز هشام غريب بالمركز الأول بفئة 130 سم (نجمة واحدة) في مباراة النقاط وحل شادي غريب ثالثاً بفئة 140 سم (نجمة واحدة) بينما أنهى حمشو مباراة الجائزة الكبرى المؤهلة لبطولة كأس العالم والتي ارتفعت الحواجز فيها إلى 160 سم في المركز السادس بزمن 27ر46 ثانية علماً أن هذه الفئة مصنفة بثلاث نجوم وقد أقيمت على شوطين غير متماثلين.