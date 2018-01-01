ترامب: "سنعيد قواتنا من سوريا ببطء"

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان بلاده ستعيد قواتها من سوريا بوتيرة بطيئة فيما تقاتل بقايا "داعش".

في متابعة لقراره سحب قواته القتالية العاملة في سوريا، أعلن سيد البيت الأبيض الأمريكي، دونالد ترامب، عن أن سحب القوات من الأراضي السورية سيتم ببطء، مشيرا إلى أنه على التوازي مع ذلك ستستمر تلك القوات في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي بحسب ما ذكره على مدونته في موقع "تويتر".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن عملية سحب قوات بلاده من مناطق شمال سوريا ستتم بوتيرة بطيئة، مؤكدا الاستمرار في مقاتلة فلول تنظيم "داعش".

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، "لقد اختفى داعش تقريبا، ونحن سنعيد قواتنا للوطن بوتيرة بطيئة…فيما نقوم بنفس الوقت بمحاربة بقايا داعش"، مؤكدا أنه نادى خلال حملته الانتخابية بالخروج من سوريا.