عودة أكثر من 1.2 ألف شخص إلى سوريا من لبنان والأردن خلال 24 ساعة

جهينة نيوز

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، اليوم الاثنين، عودة أكثر من 1200 شخص إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في نشرة المركز اليومية: "خلال اليوم الماضي، عاد 1294 لاجئ من أراضي دول أجنبية إلى الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك عاد من لبنان 398 شخص عبر معبري جديدة يابوس وتلكلخ، (من بينهم 120 امرأة و203 طفلا)، و896 لاجئ عادوا من الأردن عبر معبر نصيب، من بينهم (269 امرأة و457 طفلا).

وأشار البيان إلى عودة أن 446 نازحا إلى أماكن إقامتهم الدائمة في سوريا.

وخلال الـ24 الماضية، قامت مؤسسة أحمد قديروف الخيرية بعملية إنسانية في معبر أبو الظهور، في محافظة إدلب، حيث جرى توزيع 100 بطانية وطنا من الخبز. بالإضافة لذلك، تم تقديم المساعدات الطبية لـ 237 من السكان في الصالحية وإدلب.

وتواصل الوحدات الهندسية إزالة الألغام من الأراضي والمرافق داخل سوريا، حيث جرى خلال 24 ساعة تطهير نحو 10.7 هكتار من الأراضي وإبطال مفعول 27 عبوة ناسفة.