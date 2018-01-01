جورج وسوف برفقة عاصى الحلانى في وداع 2018

جهينة نيوز

وصف سلطان الطرب جورج وسوف، لقاءه بالمطرب عاصي الحلاني في العاصمة الأردنية عمان "بالأحلى" قبل نهاية العام الحالي 2018، حيث من المقرر إحياءه حفل نهاية العام بإحدى الفنادق الشهيرة

ونشر جورج وسوف، صورة تجمعه بالمطرب اللبناني عاصي الحلاني، وعلق قائلاً:" أحلى لقاء في عمان قبل نهاية السنة".

سلطان الطرب جورج وسوف، عاد بقوة إلى الغناء والساحة الفنية فى 2018 بعد غياب فترة طويلة استمرت أربعة سنوات توقف فيها عن إصدار ألبومات جديدة ، وشهدت إحيائه العديد من الحفلات الفنية، والتى كانت إحدى محطتها القاهرة والعديد من العواصم الأوربية، والتي كان معظمها كامل العدد.

كانت أغنية ملكة جمال الروح التى طرحها فى الشهر الماضي دلاله واضحة وعودة قوية للغناء أيضا والتي لاقت نجاحا كبيرا بين جمهوره الذي كان يعيش على أغانية القديمة الرائعة.

وأغنية "ملكة جمال الروح" لسلطان الطرب من كلمات محمود عبد العزيز، ألحان أمجد العطافي، من إخراج جاد شويرى، ومن المقرر أن يسجل جورج أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان "أمال أنا فين"، وطرحها خلال الفترة المقبلة على قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب".