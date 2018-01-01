النفط يرتفع في آخر جلسات 2018

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار النفط في آخر جلسات العام، الاثنين، مقتدية بمكاسب أسواق الأسهم لكنها بصدد أول انخفاض سنوي لها في ثلاثة أعوام وسط مخاوف مستمرة من تخمة كؤود في المعروض.

وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 74 سنتا، بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 53.95 دولار للبرميل.

وانخفض برنت نحو 20 بالمئة في 2018 إثر ارتفاع لعامين.

وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 45.84 دولار للبرميل، مرتفعة 51 سنتا أو 1.1 بالمئة عن آخر إغلاق لها. والخام منخفض حوالي 24 بالمئة هذا العام.

وعلى مدى معظم فترات 2018، كانت أسعار النفط في ارتفاع مدفوعة بطلب قوي وبواعث القلق بشأن المعروض، لاسيما فيما يتعلق بتأثير تجديد العقوبات الأميركية على المنتج الرئيسي إيران، الذي دخل حيز النفاذ في نوفمبر.

وارتفعت عقود خام برنت، الذي يعتبر مؤشرا عالميا لأسعار النفط، نحو الثلث بين يناير وأكتوبر لتصل إلى 86.74 دولار للبرميل.