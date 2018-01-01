زلزال يضرب العاصمة المصرية..

جهينة نيوز

تعرضت العاصمة المصرية القاهرة ومحافظات أخرى، ظهيرة الاثنين، لهزة أرضية متوسطة بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر

وقال رئيس الشبكة القومية للزلازل، الدكتور أحمد بدوي، إن أجهزة الرصد الزلزالي سجلت الهزة التي حدثت عند الساعة 12.35 ظهر الاثنين بتوقيت القاهرة.

وأوضح أن الهزة متوسطة القوة وحدثت على عمق 20 كيلومترا، ولذلك شعر به سكان مناطق عدة من بينها القطامية والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة ومناطق شمال وشرق القاهرة.

ولم تعلن أي جهة أمنية أو طبية حتى الآن وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية جراء الهزة.