التربية خلال 2018.. تعيين كل الناجحين في مسابقة الفئة الأولى وتأهيل عدد كبير من المدارس

جهينة نيوز

تركزت جهود ونشاطات وزارة التربية خلال عام 2018 حول إعادة تأهيل عدد كبير من المدارس في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب وتأمين مستلزمات العملية التعليمية وتأهيل الكادر التدريسي فضلاً عن تعيين مدرسين ومدرسات من خلال المسابقات التي أعلنت عنها الوزارة.

وعينت الوزارة كل الناجحين في مسابقة الفئة الأولى وبلغ عددهم 19374 ناجحاً وفي مسابقة الفئة الثانية تم تعيين 10808 ناجحين وذلك بكل مديريات التربية في المحافظات وتتم دراسة تعيين دفعة ثانية من مسابقة الفئة الثانية وفق الحاجة الفعلية وتوافر الشاغر والاعتماد المالي لدى مديريات التربية.

وبلغ عدد المدارس المستثمرة خلال العام الدراسي 2017-2018 (13985) مدرسة بينما وصل عدد الأبنية المدرسية التي أعيد تأهيلها خلال العام 2018 2623 مدرسة في المحافظات.

كما أمنت الوزارة الكتب المدرسية لكل تلاميذ وطلاب جميع المراحل التعليمية رياض أطفال وتعليم أساسي وثانوي والمعاهد التابعة لوزارة التربية حيث بلغ عدد الطلاب خلال العام الدراسي 2017-2018 في جميع المراحل التعليمية بكل المحافظات (3924872) طالباً وطالبة.

المصدر- سانا