(أكوا مان) يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

جهينة نيوز
تصدر فيلم الحركة والمغامرة ”الرجل المائي“ (أكوا مان) إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي محققا 51.55 مليون دولار.
والفيلم بطولة جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان ومن إخراج جيمس وان.
وجاء الفيلم الموسيقي ”عودة ماري بوبينز“ (ماري بوبينز ريتيرنز) في المرتبة الثانية للأسبوع الثاني بإيرادات بلغت 28.02 مليون دولار.
والفيلم بطولة إيميلي بلنت ولين مانويل ميراندا وميريل ستريب وإيميلي مورتيمير ومن إخراج روب مارشال.
واحتل فيلم الخيال العلمي ”النحلة الطنانة“ (بامبلبي) المركز الثالث للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات بلغت 20.5 مليون دولار.
والفيلم بطولة هيلي ستاينفيلد وجون سينا ومن إخراج ترافيس نايت
كما احتل فيلم الرسوم المتحركة (سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس) المركز الرابع هذا الأسبوع محققا 18.31 مليون دولار.
أخرج الفيلم بوب بيرسكيتي وبيتر رامسي وقام بالأداء الصوتي شاميك مور وجيك جونسون وهيلي شتيفيلد.
احتل فيلم الحركة ”المهرب“ (ذا ميول) المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 11.78 مليون دولار.
الفيلم من إخراج وبطولة كلينت إيستوود وشارك في بطولته برادلي كوبر وتايسا فارميجا.