ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت 3 تمور كل يوم لمدة أسبوع؟

جهينة نيوز

يعتبر التمر أحد أقدم الفواكه المزروعة في العالم، وقد ازدهرت زراعة أشجار النخيل منذ آلاف السنين في منطقة الشرق الأوسط، حيث كان يعتبر أحد الأغذية الأساسيّة لسكّان هذه المناطق، أمَّا في الوقت الحالي فأصبحت تُزرع في جميع أنحاء العالم.

وعلاوة على ذلك، إذا كنت تأكل ثلاثة من هذه الفاكهة كل يوم لمدة أسبوع واحد، فانك ستُكسب الكثير الكثير من الفوائد الصحيّة وفقا لما نشره موقع «فوود بريفينت»، نذكر منها ما يلي:

1. انخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون

وجدت دراسة أجراها قسم علوم الغذاء والتغذية أن أولئك الذين يتناولون التمر، فانه عمل على تعزيز صحة القولون لأن التمور تزيد من نمو البكتيريا الجيدة، التي توقف عمل نمو خلايا سرطان القولون.

2. سيكون لديك طاقة سريعة تدوم طويلاً

تحتوي التمور على السكريات الطبيعية والجلوكوز والفركتوز والسكروز التي ستمنحك تدفقًا سريعًا للطاقة عندما تحتاجها لانها تحتوى على مكونات صحية أخرى مثل الألياف، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي ستحافظ على هذه المستويات، ولا ترسلها بسرعة إلى أسفل.

3. سوف تتحسن صحة الجهاز الهضمي

إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي في ان يتحرك بشكل جيد ومنتظم، فعند تناولك للتمور، ستحصل على 12 جرام من الألياف. هذا هو 48 في المائة من المدخول اليومي الموصى به.

يمكن أن تستفيد الكميات الصحيحة والأنواع الصحيحة من الألياف من صحة الجهاز الهضمي من خلال منع الإمساك وتعزيز حركات الأمعاء العادية. في الواقع، أظهرت دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية أن الأشخاص الذين تناولوا 7 تمور يوميًا لمدة 21 يومًا أظهروا تحسناً في تقليل نسبة الامساك وزيادة في حركة الأمعاء مقارنةً بالوقت الذي لم يتناولوا فيه التمر.

4. يمكن أن تكون أكثر ذكاء

تحتوي التمر على فيتامين ب 6 الذي تم تحسينه لتحسين أداء الدماغ عن طريق مساعدة الجسم على إنتاج السيروتونين والنورادرينالين. السيروتونين بدوره ينظم المزاج والنورادرينالين يساعد جسمك على التعامل مع الإجهاد. على العكس من ذلك، أظهرت الأبحاث أن انخفاض مستويات فيتامين B6 يرتبط بالاكتئاب.

5. علاج البواسير

البواسير هي عروق في فتحة الشرج ،تصيب المستقيم بالتهاب وتورم. وغالبا ما يحدث هذا بسبب الإمساك الذي يؤدي إلى إجهاد في تلك المنطقة. هذه حالة تكون مؤلمة للغاية ويمكن علاجها من خلال تغيير النظام الغذائي لتقليل الإمساك.

فيوصي العديد من الأطباء بتناول حمية غنية بالألياف، وهذا يشمل التمور للمساعدة على التخلص من الامساك وشفاء البواسير.