القيادة العامة للجيش تصدر أمرا إداريا ينهي الاحتفاظ لصف الضباط المجندين (الدورة 103)

جهينة نيوز

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمرا إداريا ينهي الاحتفاظ لصف الضباط المجندين (الدورة 103) الذين تم سوقهم في 21-11-2010.

الأمر الإداري الذي أصدرته القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ينهي الاحتفاظ للأفراد المجندين سوق 22-5-2010 وما قبله.الأمر الإداري الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ينهي الاحتفاظ للأفراد المجندين سوق 21-9-2010.

الأمر الإداري الذي أصدرته القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ينهي الاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين الملتحقين قبل 1-7-2012.

يطبق الأمر الإداري الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة اعتبارا من تاريخ 2-1-2019 ويستبعد منه كل من لديه فرار أو خدمة مفقودة تتجاوز 30 يوما.. وأتاح الأمر الإداري استبقاء من يرغب بالاستمرار بالخدمة الاحتياطية بناء على طلبه على أن تكون خدمته في التشكيلات المقاتلة حصرا.