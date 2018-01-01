X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
أسد يفترس عاملة في مركز للحياة البرية في امريكا
طهران: لا مكان لمخططات أمريكا في المنطقة
تركيا تواصل حشد قواتها عند الحدود السورية!
ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفلبين إلى 68 قتيلا
اعتقال أمريكي في روسيا بتهمة التجسس
42 طائرة حربية وتجسسية اسقطتها جماعة انصار الله "للتحالف" خلال 2018
مسيرة نسائية في القامشلي دعماً للجيش السوري وتنديداً بتهديدات النظام التركي
كارول سماحة تقيّم 2018 أنها كانت صعبة عليها.. والسبب؟
أستراليا تتجهز لأكبر احتفال بليلة رأس السنة
شيرين عبد الوهاب بإطلالة متألقة كلاسيكية في حفلها بــمصر
ناشطو (السترات الصفراء) يستعدون لمظاهرات جديدة والسلطات الفرنسية تنشر 147 ألف عسكري لمواجهتها
48 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال 24 ساعة
طليق نيللي كريم يهاجمها على الفيسبوك.. فما القصة؟
تصعيد تركي بقضية "خاشقجي" وتلويح بقرار جديد ضد السعودية!
ريما فقيه: أغلقتُ فصل ملكة جمال لبنان
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
مسيرة نسائية في القامشلي دعماً للجيش السوري وتنديداً بتهديدات النظام التركي
الإثنين, 31 كانون الأول 2018 الساعة 11:55 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
شارك
|
أخبار ذات صلة
مسيرة شعبية للفعاليات الأهلية في القامشلي تنديداً بالتهديدات التركية
وقفات احتجاجية في الحسكة والقامشلي تنديدا بالتهديدات التركية تجاه الأراضي السورية
رغم اشتراط نقله من دمشق جواً.. معلومات عن ذهب مصنّع يصل القامشلي برّاً!
وقفة احتجاجية في القامشلي تنديدا بالوجود الأمريكي والتركي اللاشرعي على الأرض السورية
وقفة إحتجاجية لأهالي القامشلي ضد الأسايش
أضف تعليق
أخبار اخرى
أسد يفترس عاملة في مركز للحياة البرية في امريكا
طهران: لا مكان لمخططات أمريكا في المنطقة
تركيا تواصل حشد قواتها عند الحدود السورية!
ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفلبين إلى 68 قتيلا
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج يوم الأحد 2018/12/31 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
سفير بريطاني يكشف إسم الدولة التي تعرقل عودة سورية للجامعه العربية
الإمارات تطلب مساعدة إيران
عامل في مطاعم "ماكدونالدز" يحذر من تناول هذه الأصناف
الأكثر مناقشة
بعد إعلان أمريكا الانسحاب من سوريا.. الأكراد يرفعون علم إسرائيل (بالصور والفيديو)
قيادة الجيش تعلن الدخول إلى منيج ورفع العلم السوري التزاما بفرض سيادة الدولة واستجابة لنداء الأهالي
من هو وزير خارجية السعودية الجديد ..؟
فاتحة الاستدارات بقلم: فاديا جبريل
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2018
بوابة جهينة الاخبارية
.