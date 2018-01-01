مسيرة نسائية في القامشلي دعماً للجيش السوري وتنديداً بتهديدات النظام التركي

الإثنين, 31 كانون الأول 2018 الساعة 11:55 | شؤون محلية, أخبار محلية

مسيرة نسائية في القامشلي دعماً للجيش السوري وتنديداً بتهديدات النظام التركي

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