كارول سماحة تقيّم 2018 أنها كانت صعبة عليها.. والسبب؟

جهينة نيوز

قالت الفنانة كارول سماحة خلال حلولها ضيفة على برنامج "شريط كوكتيل" من تقديم هشام عباس ويعرض إن 2018 كانت قاسية وأنها مرت بوقت عصيب بسبب مرض زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى.

ودون الدخول في تفاصيل بينت أن علاج زوجها استمر لمدة 6 أشهر والآن حالته الصحية أفضل بكثير، وتحمد الله على سلامته.

وفي نفس الوقت أكدت كارول أن عام 2018 كان به أشياء جيدة منها حفلات قدمتها وحققت من خلالها نجاحات عديدة.

يشار إلى أن كارول سماحة احتفلت بالكريسماس برفقة صديقاتها الفنانات ومنهن لبلبة وإلهام شاهين ومنى الشاذلي، بالإضافة إلى ابنتها "تالا" وزوجها