أستراليا تتجهز لأكبر احتفال بليلة رأس السنة

جهينة نيوز

تستعد أستراليا لاستقبال العام الجديد في أكبر احتفال بهذه المناسبة تشهدها البلاد على الإطلاق، غير أن المفاجئة أن ملبورن تستعد أيضا لمنافسة سيدني هذا العام.

وبحسب المنظمين في سيدني، فإن عرض الألعاب النارية على جسر الهاربور هذا العام، الذي هو محط أنظار العالم سيكون الأفضل على الإطلاق، بحسب مانقل موقع "sbs" الأسترالي.

وسيتميز عرض هذه السنة بأنه سيوجه تحية إلى روح المغنية والممثلة والناشطة الاجتماعية الأمريكية Aretha Louise Franklin الملقبة بملكة الروح 'Queen of Soul'

وسيبلغ مجموع الألعاب النارية التي ستضيء سماء سيدني مع انطلاق العام 2019، 8.5 طنا أي 500 كلغ أو نصف طن إضافية عن تلك التي استخدمت في احتفالات العام الماضي أما كلفتها هذا العام فستبلغ 5.78 مليون دولار.

وبحسب مكتب وزارة السياحة في ولاية NSW فإن هذا العرض هو أكبر احتفال تشهده أستراليا على مدار العام وهو يحقق أرباحا للإقتصاد المحلي تزيد عن 133 مليون دولار، ومن المتوقع أن يكون في سيدني الليلة أكثر من مليون شخص ليحضروا العرض مباشرة.

غير أن ضخامة الاحتفال تترافق مع تحديات أمنية تستعد لها الشرطة لضمان أعلى مستوى من الأمان للمحتفلين الذين سيشهدون على تدابير أمنية مشددة واستثنائية.

وستشهد معظم العواصم في أستراليا وليس فقط سيدني على هذه التدابير الأمنية المشددة مثل الحواجز الأسمنتية وتواجد كثيف للشرطة المسلحة.