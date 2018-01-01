ريما فقيه: أغلقتُ فصل ملكة جمال لبنان

جهينة نيوز

نشرت ملكة جمال أميركا السابقة، اللبنانية الأصل، ريما فقيه صورة لها عبر "انستغرام"، أرفقتها بتعليق عن الأحداث التي حصلت معها خلال 2018 وبخاصة في مسابقة ملكة جمال الكون وقدرتها على وصول مايا رعيدي لهذه المسابقة.

وقالت في رسالتها المُطوّلة عبر انستقرام إنّها لا تُصدّق ما قامت به وتمكّنت من تحقيقه على مستوى ملكة جمال لبنان باعتبارها المسؤولة المباشرة بجانب المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون.

وقالت إنّها ممتنّة لزوجها وأطفالها وعائلتها وكل فريقها على دعمهم المستمر لها ووقوفهم بجوارها خلال تلك الرحلة.

وتابعت فقيه رسالتها بأنّها تعرّضت للكثير من المواقف ولكنّها مرّت سريعاً، قائلة: "أنا سعيدة لما حدث وأريد أن أرسل كل الطاقة الإيجابية، والصحة الجيّدة، والنجاح إلى كل شخص أعرفه وأحتاجه".

وختمت رسالتها قائلة: "في هذه اللحظة تمّ إغلاق هذا الفصل بالنسبة لي. أنا الآن في مرحلة الأم ريما".