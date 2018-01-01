تسريبات: ميغان ماركل حامل بتوأم!

الإثنين, 31 كانون الأول 2018 الساعة 10:32 | مجتمع, أخبار المجتمع

تسريبات: ميغان ماركل حامل بتوأم!

جهينة نيوز

تردّدت بعض الشائعات التي مازالت تلاحق دوقة ساسكس وتفيد بأنّ ميغان ستضع توأماً من زوجها الأمير هاري.

من جهتها، كشفت صحيفة Daily Star البريطانية، أنّ هناك تسريبات من داخل القصر الملكي تُشير إلى أنّ ميغان قد اشترت سريرين للأطفال، ما يرجح احتمالية أنّها بالفعل حامل بتوأم، على حدّ ما قالت.

يُذكر أنّ ميغان ستضع مولودها في شهر نيسان المقبل، ومن المقرّر أن يحيط زوجها الأمير هاري عملية ولادتها بحماية هائلة بعد أن تلقّى مُؤخّراً تهديدات بالقتل بسبب زواجه من ميغان كون والدها قوقازي ووالدتها من أصل أفريقي.


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