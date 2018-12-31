شاهد: لاعب كرة قدم إنكليزي يعتدي على امرأة وناديه يطرده

جهينة نيوز

أصدرت محكمة بريطانية حكما على اللاعب الإنكليزي، ريكاردو كالدير، لاعب أستون فيلا السابق، حكما بالسجن لـ9 أشهر، بعد إدانته بالاعتداء على امرأة.

ويظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة كانت موجود في مكان الحادث، لحظة اعتداء اللاعب على المرأة.

وبحسب صحيفة "dailymai" البريطانية، فإن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح السادس من مايو/أيار في موقف سيارات تابع لإحدى الحانات، عندما اصطدمت سيارة الممرضة بسيارة اللاعب من نوع "مرسيدس"، قبل أن يترجل من مركبته ويعنفها، ما دفعها لتعمد الاصطدام مجددا بسيارته، وهو الأمر الذي أدى إلى مشكلة أكبر.

ليندفع كالدير بسرعة كما يظهر الفيديو نحو سيارة الشابة، وتهجم عليها بوحشية، حيث لكمها وركلها في وجهها أكثر من مرة بشكل جنوني وحاول سحبها للخارج، في الوقت الذي بقيت فيه السيدة داخل سيارتها تتوسل إليه أن يتوقف.

وبحسب الصحيفة فإن المرأة أصيبت بكدمات في عينيها ووجهها، وكسر في إصبع الإبهام، وجرح في شفتيها.

وسبق لكالدير تمثيل فريق أستون فيلا تحت 23 عاما، كما لعب مع منتخب إنكلترا للناشئين تحت 17 عاما، وأصبح مؤخرا دون أي فريق، بعدما فضل نادي إينفيرنيس كاليدونيان الاسكتلندي فسخ عقده معه، عقب انتشار فيديو اعتدائه الوحشي على المرأة.