منتخب سورية لكرة القدم يفوز على نظيره اليمني وديا

جهينة نيوز

فاز منتخب سورية للرجال بكرة القدم على نظيره اليمني بهدف مقابل لا شيء في المباراة الودية التحضيرية التي جرت مساء امس الاحد على استاد زايد في أبوظبي استعدادا للنهائيات الآسيوية التي تنطلق في الخامس من الشهر القادم في الإمارات.

وسجل هدف المباراة عمر خريبين من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الـ68.

والتقى منتخبنا منتخب اليمن في 17 مواجهة سابقة حيث نجح منتخبنا في الفوز بـ14 منها وخسر ثلاث مباريات فقط ولم تنته أي مباراة بالتعادل وسجل لاعبونا 52 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف وكان آخر لقاء بين المنتخبين في السابع من أيلول 2010 وانتهى بفوز اليمن بهدفين لهدف.

ويلعب منتخبنا في النهائيات ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات فلسطين الذي سيلتقيه في مواجهته الأولى في السادس من الشهر القادم ثم يلعب ضد الأردن في العاشر منه ويختتم الدور الأول بمواجهة استراليا في الخامس عشر منه.