رسميا أمريكا خارج الـ"يونسكو"

جهينة نيوز

دخل قرار خروج الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة والتي تعنى بالعلوم والثقافة دخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم الاثنين.

وقرار الولايات المتحدة في الخروج من "اليونسكو" تم إقراره في أكتوبر/تشرين الأول 2017، ليتم تفعيل القرار بدء من اليوم.

وتحتفظ واشنطن بمركزها في المنظمة بصفة مراقب، على أن لاتدفع أي مساهمات أو مستحقات كما لايحق لها المشاركة أو التصويت في أي انتخابات تجري ضمن الجمعية.

وتعتبر مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية للمنظمة ليست الأولى فقد قررت إدارة الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان في عام 1984 بمغادرة المنظمة، متهمة إياها بمعادة أمريكا.

لتعود لاحقا في عام 2003 للإنضمام مجددا، بضغط من الملف العربي-الإسرائيلي.

وكانت ممثلة الخارجية الأمريكية، هيثر ناويرت صرحت في وقت سابق بأن قرار الخروج لم يكن سهلا، حيث تحدثت عن الأعباء المالية للمنظمة على الولايات المتحدة بالإضافة للتحيز المستمر ضد "إسرائيل" كما و دعت أمريكا أكثر من مرة لإجراء إصلاحات إدارية في المنظمة.

يذكر أن "اليونسكو" هي منظمة تتبع للأمم المتحدة و تم تأسيسها في عام 1945، وتضم 195 دولة، وتعنى المنظمة ببرامج تطوير التربية والتعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والثقافة، والاتصالات والإعلام.

وتدعم المنظمة العديد من المشاريع كمحو الأمية والتدريب التقني وبرامج تأهيل وتدريب المعلمين، وبرامج العلوم العالمية، والمشاريع الثقافية والتاريخية، واتفاقيات التعاون العالمي للحفاظ على الحضارة العالمية والتراث الطبيعي وحماية حقوق الإنسان.