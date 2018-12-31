أبراج يوم الأحد 2018/12/31 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم١٢/٣١: لا أحد يمسك فيك، سرعان ما تغير رأيك، دائماً تبحث عن ما وراء وكيف وأين ولماذا ومتى، تشبه الحاسب الالكتروني الذي يسجل كل ما يعنيه، دائماً لديك سلطة طبيعية متطورة للأفضل، رؤية جديدة بالحياة، دائماً شاملة للمواقف، محترم، قوي، نشاطاتك دائماً تتوضع بعالم الصورة، دائماً مجتهد، خيالي، قليل الصبر، متطلب كثيراً، سنة تعطي من دون حساب، سنة نشاط، إعادة نظر بطريقة مختلفة، سنة تستخلص العبر من أخطائك و أخطاء الغير، فيها تبادل مصالح شخصية، تنطلق بعمل مشترك يعود عليك بالفائدة وعمل إضافي سنة فيها تبادل.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: بشكل عام أنت قادر على فهم الشريك واستيعاب الطرف الآخر، إحساسك بالجمال دائماً متطور لذلك اليوم يوجد انسجام، يجب أن تحافظ على أصدقاءك وشركاءك، تتحسن الظروف مساءً تناقش أمر مالي ومعاملات إدارية.

برج الثور: تهتم بأشياء شاغلة بالك، تعبك الجسدي ينال منك نتيجة ظروف مرت عليك كانت مؤلمة أو نتيجة خيبة أصابتك بسبب تراكم الأعمال ومتاعب بالعمل ومشاحنات، لذلك انتبه مساءً سوف تلعب الشراكة دور مهم في حياتك وتشعر بتقارب وجهات النظر والحكمة تقتضي أن تشاور وتعثر على حل ووافق الشركاء، شركاء عمل أو عاطفة مساءً لك.

برج الجوزاء: مناسب لجلسات جميلة تعبّر عن عواطفك بصورة طبيعية، لا تفوت عليك الحظوظ لأن ساعات الظهر تدخل مرحلة قلق وتعب وتشعر بالتشتت والانشغال، ويمكن أعمال تزداد، ولا ترهق نفسك بعمل اضافي، واستعين بزملاء أو أصدقاء، يمكن أن تحتاج لأحد أو تقف لجانب أحد، لا تنسى الصحة و خذ قسط من الراحة مساءً لتستعيد نشاطك.

برج السرطان: مشغول بمواضيع مهمة، يوجد انهماك في متاعب منزلية عائلية أو تواجه ضغط مع أحد افراد اسرتك، تدخل في نقاش عقيم، بكل الأحوال لا تنقصك الموهبة لكي تعيش كل الاحتمالات وتحل المعطيات أو تحل بعض المشاكل والمطبات، مساء تطل بفترة جيدة وفرصة جديدة ومعنويات عالية، وتنتظر بتفاؤل، ويمكن حواراتك تنعكس على قدراتك وطاقاتك، مساء تعزز علاقاتك العاطفية، الحظ المالي وصوت مسموع الك.

برج الأسد: نهار داعم جداً لتحقيق أمنية، تحصل على ربح ومكاسب مهمة ودعم وحركة مستمرة، نشاطات زيارات ووسائل جديدة ورسائل وطلاب يجتازوا الامتحان بنجاح، حركة وتواصل، المساء مناقشة ومواجهة مع أحد أفراد العائلة، كن صبور وهادئ مع أفراد عائلتك.

برج العذراء: تنظم وتدخل تعديل على أمورك المالية، احتمال فرصة ماليةو نجاحات جديدة في مجالات عديدة، تدخل مرحلة مناسبة جداً مساءً لتكثر اتصالاتك وليكون ملائم لك للاطلاع على اهتمامات بمجلات غير معروفة هي مثمرة بالنسبة لك لتجدد دائرة علاقاتك مع الأهل والجيران.

برج الميزان: تتمتع بالديناميكية والنشاط والحماسة، تبدأ بتنفيذ مشروع وتقوم بخطوة جريئة، سوف تسمع أخبار جميلة، تبدأ مرحلة جديدة مساء ينتقل القمر من برجك لبرج العقرب، تناقش موضوع مع أحد من محيطك بخصوص وضع مالي أو مكسب مالي، يمكن وجود بعض الصعوبات على متابعة خطك السلوكي المالي.

برج العقرب: تعيش في فترة فيها تراجع، ربما تأخرت معاملات نتيجة عطل أو ظرف طارئ، لكن مع انتقال القمر إلى برجك تخرج عن صمتك وتتكلم بحرية فعلاً تمتلك سلاح قوي وهو سلاح الصبر، لهذا السبب يساعدك وجود القمر الذي وصل الى برجك بعد الظهر لتلعب دور مهم في محيطك، لتنظم وقتك، لتستفيد من الطاقة المتوفرة لديك لتعطيك فرصة ايجابية على صعيد جسدي ونفسي، استغل الفرص.

برج القوس: اليوم تلعب دور ايجابي وبنّاء في محيطك، تتعامل مع محيطك بطريقة جميلة، تعزز شعبيتك، تقف إلى جانب الأصدقاء وتلبي دعوات، وتفرح لحدث ما لكن من المساء سوف تشعر بالحزن والاحباط وتشكو من تراجع صحي، مطلوب أن تحمي وضعك الصحي وأن تكون صاحب رؤية وتعقّل وانتبه من أي خلاف مساءً تكسب احترام الاخرين إذا كنت هادئ، حاول أن ترّفه عن نفسك واسترخي وانتبه على صحتك وحاول أن تنام باكرا.

برج الجدي: نهارك فيه تركيز على مركزك الاجتماعي وسمعتك الطيبة، اليوم دائرة اهتماماتك على صعيد العمل وعلاقتك مع زملائك، مطلوب القليل من العقلانية والحذر لكي لا تضيع فرصة النجاح لأن بعد الظهر ومساءً سوف تنشط اجتماعياً و تتسلم دعوات موجهة لك من عائلة من عمل من أصدقاء، يمكن أن تتطور معرفتك بأصدقاء جدد لتصبح ثقة متبادلة.

برج الدلو: أمورك تحسنت نسبياً، تعالج أوضاعك بليونة تامة لكي تحقق تقدم ونجاح، و تسمع أخبار جديدة، تكون منفتح على الآخرين، ومختلف يومك مقابلاتك واتصالاتك استقبال وتوديع زوار لكت الأجواء متاعب وتهديدات، كن منتبه حتى تثبت جدارتك ومكانتك وتحمي سمعتك.

برج الحوت: تشعر على انك على عتبة جديدة بحياتك وأي خطوة تقدم عليها سوف تكون محطة مهمة تربط انجازاتك بالأمس في أشياء بالمستقبل، وخاصةً في أمور مشتركة مالية مع أفراد عائلتك أو قضايا قانونية، حاول أن ترضي الجميع من دون تشنج، وساعات المساء انفراج وزوال ضغط ويمكن أن تكثف اتصالاتك و تبرهن عن قدرة تحليلة، وترتاح لسير أمورك طاقة ونشاط الك.