الغرفة الفتية الدولية باللاذقية تختتم مشروع

جهينة نيوز:

اختتم أمس مشروع "قدرات "أعماله في مقر الجمعية المعلوماتية باللاذقية هذا المشروع الذي أطلقته الغرفة الفتية الدولية باللاذقية (JCI Lattakia) خلال شهر كانون الأول الحالي وهو مشروع لتدريب وتمكين ذوي الاحتياجات الإضافية في المجتمع؛ من ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية.

عدالة

وقال الرئيس المحلي للغرفة الفتية الدولية باللاذقية محمد شموط: "فكرة مشروع قدرات انطلقت من مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية، ودمج ذوي الاحتياجات الإضافية في المجتمع، علماً أن المشروع تمكن من تحقيق الغاية المرجوة منه، بإمكانيات لوجستية بسيطة، وذلك بالشراكة مع مبادرات فردية تطوعية وجهات محلية مهتمة بالعمل المجتمعي آمنوا بفكرة "قدرات" وقدموا أفضل ما لديهم لدعم هذه الفئة من المجتمع".

وأضاف إن "دمج ذوي الاحتياجات الإضافية في المجتمع عن طريق مشروع قائم على مبدأ التشاركية مع مدربين تطوعوا لدعم هذه الفئة، يُعد خطوة رائدة في مجال تحفيز العمل المجتمعي والوصول إلى نتائج أغنى وأنجح".

فرص للعيش

وقالت نائب الرئيس المحلي لنطاق المجتمع سارة أبو حامد: "مشروع قدرات يهدف لإيجاد فُرص تؤمّن سُبل عيش لذوي الاحتياجات الاضافية، خاصة في ظل قلة الدعم لهذه الفئة في مدينة اللاذقية، ولذلك جاء هذا المشروع الذي يساعد أيضاً في زيادة دمجها في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتحقيق استقلاليتها".

وأضافت إن "المشروع استهدف عيّنة من الأفراد من ذوي الاحتياجات الإضافية، اختيرت من ثلاث فئات؛ ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية، وذلك لتشجيعهم على الانخراط في المجتمع كمواطنين أكثر فاعلية، وزيادة الوعي لدى المجتمع بأهمية قضايا ومشاكل ذوي الاحتياجات الإضافية، ومدى قدرتهم على المشاركة في بناء المجتمع وتحسينه بصفتهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي".

التطوع

وعن البداية قالت مدير لجنة المشروع إيفا شموط: "خطة مشروع قدرات كانت محدودة في البداية، و بحاجة إلى تمويل كبير نسبياً، وأثناء انتظار التمويل تبلورت أفكار جيدة كثيرة، لا يعتمد تطبيقها على المال، إنما يعتمد على روح المبادرة والرغبة في العطاء والقدرة على خلق فُرص لتبادل الخبرات والتجارب والاهتمامات، إلى أن تحول المشروع إلى مجال مفتوح للعمل الدائم والمستدام".

وأضافت إن "المتطوعين الذين شاركوا تجربتهم مع المستفيدين في المشروع هم حجر الأساس فيه، لأنه قائم بالدرجة الأولى على المبادرات الفردية، إذ فُتِح باب

التطوع لأشخاص مهتمين بالعمل المجتمعي من داخل الغرفة وخارجها، ممن امتلكوا الرغبة بدعم فئة ذوي الاحتياجات الإضافية".

وتابعت "عمل المدربون من خلال مشروع قدرات على تشجيع المستفيدين على البدء أو العودة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، عن طريق التركيز على اهتماماتهم وتفعيلها، وأتاح المشروع للمستفيدين الاجتماع مع هؤلاء المدربين الذين استمعوا إليهم، وركزوا على اهتماماتهم وشجعوهم على تفعيلها، وأصبحوا في النهاية أصدقاء تربطهم علاقة مودة ومحبة وتفهم".

تحليل الاحتياجات

وأشار مدير المشروع، طالب منصور، إلى أن "أهم ما يميز المشروع أنه انطلق من مبدأ تحليل الاحتياجات والعمل على تلبيتها من خلال المبادرات التطوعية، حيث بدأنا بجمع احتياجات الفئات المستفيدية، والتركيز على اهتماماتهم، ثم جمعنا هذه الفئات مع مدربين متطوعين كل حسب اهتمامه أو رغبته، ما رسم لهم الطريق ليبدؤوا بأول خطوة نحو الاستقلال الاقتصادي والعمل المستقل دون الاتكال على أحد".

وأضاف إن "الأنشطة توزعت على عدة محاور؛ وهي تمكين فئة ذوي الإعاقة البصرية من وضع الدراسات الاقتصادية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتسويقها، من قبل مدربين من داخل الغرفة وبمشاركة مركز (تبادل) للاستشارات المالية للإجابة على بعض التساؤلات التخصصية، ومحاضرة عن تأسيس المشاريع الصغيرة في المركز نفسه متبوعة بتدريب محاسبي ضمن نشاطات مشروع اخر نظمته الغرفة بالشراكة معه، وتدريب لذوي الإعاقة السمعية على صناعة الصابون السائل والعادي والجبنة والشوكولا السائلة بالتعاون مع مبادرة (أنتي) لتنمية المرأة الريفية، بالإضافة إلى نشاط ترفيهي في جمعية المقعدين في يوم عيد الميلاد، ولأول مرة قدمت جمعية (المكفوفين) دورة تدريبية لتأهيل المتطوعين على التعامل مع الأطفال من الفئة ذاتها، وأخيراً محاضرة عن التوعية الصحية، و تدريبات مهنية تتنوع ما بين إنتاجية وترويجية".

وأضاف إن "التعامل عن قُرب مع هذه الفئة من المجتمع يُلغي جميع الحواجز و يُقيم جسوراً ثابتةً تجعل منهم أصدقاء محببين إلى القلوب، خاصة أن بعضهم تعرض لإصابة حولته إلى كفيف أو أصم أو مُقعد، إلا أنهم لم يستسلموا بل اعتمدوا على أنفسهم وواجهوا مصاعب الحياة بكل إرادة وقوة".

تأسيس الغرفة الفتية

يُذكر إن الغرفة الفتية الدولية، شبكة عالمية غير ربحية من المواطنين الفعالين الشباب ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 عامًا، موزعة على 5 آلاف غرفة في أكثر من 100 دولة، وفيها أكثر من 200 ألف عضو حول العالم، وتهدف لتوفير فرص التطوير والتنمية لتمكين الشباب من إحداث تغيير إيجابي في مجتمعهم.

وتأسست الغرفة الفتية الدولية في سوريا عام 2004 تحت إشراف غرفة التجارة الدولية وتضم سبع غرف محلية؛ في كل من دمشق وحلب واللاذقية وحماه وطرطوس والسويداء وحمص.

وتأسست الغرفة الفتية الدولية في اللاذقية عام 2008 وتضم حاليًا نحو 150 عضوًا، وحازت على جائزة أفضل غرفة في سوريا لعامي2017 و2018، ضمن المؤتمرين الوطنيين للغرفة الفتية الدولية سوريا، بالإضافة إلى عدة جوائز للمشاريع المتميزة والأفراد المتميزين في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وكذلك في العالم