إيران تتهم إدارة ترامب بالغطرسة والوقاحة تجاه السعودية

جهينة نيوز:

اتهمت طهران إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بممارسة غطرسة سافرة من خلال نهب أموال السعودية والإعلان أن نظامها سيسقط خلال أسبوع دون دعم الولايات المتحدة.

وخلال اجتماع لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، اليوم الأحد، قال رئيسه، علي لاريجاني: "استكبار إدارة ترامب يتميز بالغطرسة الصارخة التي من أمثلتها إعلان الأمريكيين بكل وقاحة بعد نهبهم أموال السعوديين والإماراتيين وبعض الدول الأخرى أنه لو لم يكن دعمهم للنظام السعودي لسقط في غضون أسبوع".

واعتبر لاريجاني في هذا السياق أن المسؤولين الأمريكيين "يبتزون الآخر ولا يعيرونهم احتراما في الوقت ذاته".

وأضاف أن المثال الآخر "لنزعتهم الاستكبارية المترافقة مع الحماقة وعدم التدبير" هو الزيارة التي قام بها ترامب إلى العراق "بعيدا عن العرف الدبلوماسي"، قائلا إن هذا الأمر لقي ردا جادا من الشعب العراقي الأبي وجميع الفئات السياسية العراقية حتى أن بعضها طالب بالرد على الإهانة بإخراج القوات الأمريكية من البلاد".

وتأتي تعليقات لاريجاني في إشارة إلى تصريحات السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي غراهام، يوم 10 ديسمبر، في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، التي قال فيها "لولا الولايات المتحدة لتكلم السعوديون الفارسية في أسبوع واحد".

ودعا غراهام، المعروف بانتقاداته الحادة تجاه السعودية في الآونة الأخيرة، إدارة ترامب، التي أبرمت صفقات أسلحة بمئات مليارات الدولارات مع السعودية، إلى استخدام الأدوات المتوفرة لديها لمحاسبة المملكة على قتل الصحفي، جمال خاشقجي.