أمطار في مناطق و ثلوج في أخرى تعرف عليها

جهينة نيوز:

تبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في اماكن متفرقة غدا وخاصة فوق المناطق الساحلية والجزيرة والوسطى ويكون الهطل ثلجيا فوق المرتفعات الجبلية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مرفق بتيارات باردة ورطبة في طبقات الجو العليا.

ووفقا للمديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 13/6

المنطقة الجنوبية 13/6

المرتفعات الجبلية 7/ صفر

المنطقة الوسطى 10/5

المنطقة الساحلية 15/10

المنطقة الشمالية 9/3

منطقة الجزيرة 9/3

منطقة البادية 12/4

المنطقة الشرقية 13/5