"الشاباك" يعتقل 3 يهود في قضية "أمنية خطيرة"

جهينة نيوز:

فرضت سلطات الإحتلال الإسرائيلية تعتيما تاما على سير التحقيق مع 3 شبان يهود اعتقلوا على خلفية "قضية أمنية خطيرة" وقعت في الضفة الغربية .

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد، بأنه سمح بإماطة اللثام عن تحقيق تقدم "دراماتيكي" في قضية أمنية لها علاقة بـ"إرهاب يهودي".

وقالت الهيئة إن "القسم اليهودي في جهاز الأمن العام (الشاباك) والقسم الخاص في شرطة لواء يهودا والسامرة(الضفة الغربية) المكلف بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب على خلفية قومية متطرفة، يقودان التحقيق".

هذا وأعلنت منظمة "حونينو" اليمينية أن أحد المعتقلين هو قاصر يهودي وأن الشاباك حظر عليه لقاء محام.

وبينت المنظمة أن قوات الأمن داهمت معهدا دينيا يهوديا في الضفة الغربية وفتشت المكان ثم اعتقلت أحد الشبان.

وأشارت "حونينو" إلى أنها تنوي اللجوء إلى المحكمة لتسمح لأحد محاميها بلقاء هذا القاصر والوقوف عن كثب على حالته.

من جهتها صرحت هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن الشاباك يحظر على موكليها التشاور معها.