البشير: الحكومة السودانية لن تسمح لأي مخرب بزعزعة الاستقرار

جهينة نيوز:

أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير أن حكومة بلاده لن تسمح لأي مخرب بالمساس بمكتسبات الشعب وزعزعة الأمن والاستقرار.

ونقلت وكالة الانباء السودانية عن البشير قوله اليوم خلال لقائه قادة قوات الشرطة: إن “توفير احتياجات الفرد ودعمه وحل مشاكله وتأهيله وتدريبه من صميم اهتمام الحكومة من أجل إظهار هيبة الدولة وسيادة القانون”.

وأشار البشير إلى أن الشرطة تؤدي مهامها بمهنية عالية وقدمت نموذجا في الأداء وسرعة الكشف عن الجرائم قائلا: إن “الشرطة تؤدي واجبا عظيما وإن الأمن سلعة غالية”.

ولفت البشير إلى أن “السودان يواجه تحديا اقتصاديا ولكنه رغم الظروف التي يمر بها أفضل من غيره وفيه أمان واستقرار” موضحا أن “التخريب والتدمير والنهب يعمق ويزيد من المشكلة ولا يؤدي إلى حلها”.

وقال البشير: إنه “بالإمكانيات التي يتمتع بها السودان وموارده البشرية نستطيع تجاوز التحديات” مشيراً إلى أن الحكومة لديها برنامج لزيادة الرواتب كل سنة لتقليل تكلفة المعيشة.

إلى ذلك أجازت الهيئة التشريعية السودانية تشكيل لجنة طارئة لدراسة مرسومين جمهوريين بتمديد حالة الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان لمدة ستة أشهر.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الطارئة غداً لدراسة المرسومين الجمهوريين وان تقدم تقريرها للهيئة التشريعية في جلستها يوم الأربعاء الثاني من كانون الثاني المقبل.

وشهد عدد من مناطق السودان مؤخرا مظاهرات قام خلالها المتظاهرون بتخريب عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية وأكدت الحكومة السودانية أن “هذه المظاهرات انحرفت عن مسارها السلمي وتحولت بفعل المندسين إلى نشاط تخريبي”.