هل تميم ال ثاني متورط في جريمة المريوطية في مصر..؟

جهينة نيوز:

تقدم المحامي في محكمتي النقض والدستورية العليا في مصر طارق محمود، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالتورط في حادث المريوطية الذي أسفر عن قتلى ومصابين.

ونقل موقع صحيفة "المصريون" مضمون البلاغ المقدم، وقال الموقع المصري إن محمود قال في بلاغه الذي حمل رقم 18001 لسنة 2018: "منذ سقوط جماعة الإخوان وإزاحتها عن سدة الحكم بثورة شعبية أطاحت بهم، قام المقدم ضده البلاغ بتوفير ملاذ آمن لقيادات وكوادر جماعة الإخوان وقام بدعمهم ماديا ولوجيستيا للتحريض ضد الدولة المصرية والتخطيط للعمليات الإرهابية التي تحدث فى البلاد من خلال مجموعات وخلايا إرهابية تعد الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان".

وأضاف: "ويأتي على رأسها جماعة حسم الإرهابية وكتائب بيت المقدس التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش مؤخرا".

وأشار المحامي طارق محمود إلى أن أمير قطر يتحمل المسؤولية الجنائية كاملة عن الحادث الذي وقع في منطقة المريوطية باعتباره مشاركا فيه بالدعم المالي واللوجيستي.

وتابع قائلا إن ذلك "يوجب مساءلته جنائيا عن تلك الجريمة التي استهدفت أشخاصا أبرياء، الهدف منها ترويع الآمنين والإضرار بالأمن القومي والاقتصادي والمصالح العليا للبلاد".

وطالب المحامي، في ختام بلاغه، بـ "إجراء تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وضم التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث المريوطية الذي نفذته جماعة الإخوان، بتمويل وتحريض من المقدم ضده البلاغ"، بحسب المحامي.