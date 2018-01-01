انتحار سائح أمريكي في مصر

جهينة نيوز:

تمكن رجال المسطحات المائية في مصر، من انتشال جثة سائح أمريكي أقدم على الانتحار بمياه النيل أثناء قيامه بجولة سياحية.

ووفقا لصحيفة "المصري اليوم"، كان السائح على متن فندق عائم بين محافظتي الأقصر وأسوان، برفقة زوجته.

وكشف مصدر مطلع للصحيفة، أن السائح انتحر بالصعود إلى سطح الباخرة وإلقاء نفسه في مياه النيل.

وذكر المصدر أن من بين شهود العيان للواقعة، سائحين إيطاليين شاهدا السائح أثناء قيامه بالقفز في مياه النيل، لكنهما لم يدركا أنه كان يحاول الانتحار.

وأفاد المصادر بأنه تم استخراج جثة السائح الأمريكي، وتمت مخاطبة السفارة الأمريكية تمهيدا لعملية نقل الجثة.