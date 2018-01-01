التحالف الامريكي يعترف بعدد من جرائمه

جهينة نيوز:

أقر التحالف الامريكي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي بقتله نحو 1140 مدنيا جراء الغارات التي ينفذها في سورية والعراق منذ عام 2014, فيما تقول تقارير إعلامية أن جرائم التحالف الدولي في الرقة قتلت أكثر من هذا العدد في صفوف المدنيين.

وحاول التحالف الاستعراضي كعادته التقليل من أعداد ضحايا اعتداءاته متحدثا في بيان له أوردته وكالة تاس عن مقتل 1139 مدنيا فقط جراء “ضربات” زعم أنها “دون قصد”.

وينشر التحالف المارق على الشرعية الدولية كل فترة بياناته الخاصة حول عدد الذين يسقطون في عدوانه على سورية والعراق بينما يؤكد مراقبون أن الأرقام التي ينشرها هذا التحالف تجافي الحقيقة وتقلل بشكل كبير من حقيقة أعداد الضحايا.

ومنذ تشكيله من خارج مجلس الأمن في آب 2014 ارتكب “التحالف الدولي” عشرات المجازر بحق السوريين من خلال قصفه المناطق السكنية بأرياف حلب ودير الزور والرقة والحسكة إضافة إلى تدميره البنى التحتية من منشآت لضخ المياه وتوليد الكهرباء ومدارس وجسور وأنفاق تحت ذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في الوقت الذي تؤكد فيه المعطيات والوقائع الارتباط الوثيق بين التحالف والتنظيم التكفيري لاستهداف الجيش العربي السوري والتجمعات السكنية في المنطقة الشرقية.