عامل في مطاعم "ماكدونالدز" يحذر من تناول هذه الأصناف

الأحد, 30 كانون الأول 2018 الساعة 17:38 | منوعات, منوعات

عامل في مطاعم

جهينة نيوز:

شارك عامل في سلسلة مطاعم الوجبات السريعة العالمية الشهيرة "ماكدونالدز"، نصائحه حول أصناف من الطعام يجب تجنبها عند الطلب.

وأوصى العامل، الذي رفض ذكر اسمه، ويعمل في فرع في منطقة إسيكس ببريطانيا، بعدم طلب المشروبات الغازية بالثلج، وفقا لشهادته لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وبرر هذا بأن الآلة التي يتم تصنيع الثلج فيها لا تنظف بشكل دوري ومستمر.

كما يشجع العامل في "ماكدونالدز" زبائنه على عدم طلب اللبن المخفوق "Milk Shake"، وذلك بزعم أن الخليط الموجود في المخفوق هو نفسه الأيس كريم، وليس المخفوق الحقيقي.

وحذر العامل أيضا من طلب بطاطا مقلية مضاف إليها الملح، وذلك لأن طاقم المطعم دائما ما يطلب منهم إعداد شرائح البطاطا الطازجة عند الطلب فقط من دون ملح.


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