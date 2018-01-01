هيئة الطيران الإماراتية: نقيّّم وضع مطار دمشق الدولي لاستئناف الرحلات المباشرة

الأحد, 30 كانون الأول 2018 الساعة 17:26 | سياسة, عربي

هيئة الطيران الإماراتية: نقيّّم وضع مطار دمشق الدولي لاستئناف الرحلات المباشرة

جهينة نيوز:

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات اليوم الأحد إنها تقيم وضع مطار دمشق الدولي لتحديد إمكانية استئناف شركات الطيران رحلاتها إلى العاصمة دمشق في الفترة المقبلة.

وصرح المدير العام للهيئة سيف السويدي لصحيفة “البيان” الإماراتية، بأن “الهيئة العامة للطيران المدني تقيم حاليا الوضع في مطار دمشق الدولي من خلال لجنة متخصصةوسيتخذ القرار المناسب بناء على تقرير اللجنة”.

وتأتي هذه المواقف بعد ثلاثة أيام من إعادة فتح السفارة الإماراتية في العاصمة السورية.

وكانت شركتا طيران الاتحاد وطيران الإمارات قد علقتا الرحلات الجوية إلى دمشق عام 2012 .


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