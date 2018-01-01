انستجرام.. هاشتاجات الحب الأكثر استخداما

جهينة نيوز:

مع اقتراب نهاية عام 2018 كشفت تطبيق مشاركة الصور إنستجرام عن أكثر الهاشتاجات وفلاتر الوجه والاتجاهات رواجا فى الأشهر الـ 12 الماضية، وكان القلب المعبر عن الحب هو ملصق Giphy الأكثر استخدامًا في قصص إنستجرام خلال عام 2018، أما فلتر العينين الذى يوجد داخلهم قلوب هو فلتر الوجه الأكثر استخدامًا بشكل عام.

وفى الوقت نفسه تم استخدام رمز قلب الحب الضخم 14 مليار مرة فى قسم التعليقات أسفل الصور، وكانت لعبة Fortnite هى الهاشتاج الأسرع انتشارا على إنستجرام فى جميع أنحاء العالم.

وكان أكبر تحدى للرقص هذا العام هو #inmyffingschallenge، المستوحى من أغنية الرابkiki، أما هاشتاج #metoo ، فتم استخدامه 1.5 مليون مرة.