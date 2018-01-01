حسين الجسمي يوقف حفله في دبي.. والسبب؟

جهينة نيوز:

اختتم الفنان حسين الجسمي حفلاته الغنائية لهذا العام، وقدّم سهرة غنائية رائعة بحضور جمهور غفير في "دبي أوبرا".

ساعتان ونصف الساعة من الغناء المتواصل تخلّله عزف خاص منفرد للجسمي على آلة البيانو، قدّم خلالها أغنية "أنا لها شمس" من أشعار محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وأغنية "نصف الفراق" أشعار الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

وخطفت طفلة بكت في الحفل قلب الجسمي أثناء غنائه، فما كان منه إلاّ أن أوقف الحفل وعزف لها على آلة البيانو أغنية للأطفال لتنويمها.

وحملت الفواصل بين الأغنيات والوقفات الاستعدادية بين أغنية وأخرى، مزحات عدّة بين الجسمي والجمهور