سبب إلغاء حلقة فيفي عبده مع وفاء كيلاني في برنامج تخاريف

جهينة نيوز

افادت تقاير إعلامية أنّ إلغاء عرض حلقة فيفي عبده في برنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، يعود لخلاف بين االكيلاني والمحطة التي تعرضه. وأشارت التقارير الى أن خلافاً وقع بين الكيلاني وإدارة قناة MBC مصر

فقد بينت التقارير الصحفية أن خلافاً وقع بين وفاء الكيلاني وإدارة قناة MBC مصر بعد أن اكتشفت الأخيرة أن الإعلامية المصرية قد أنهت تفاوضها مع قناة مصرية ستنتقل إليها قريباً لتقديم برنامج جديد على شاشتها في سابقة لم تحدث من قبل، حيث لم تعمل أبداً تحت مظلة قناة مصرية منذ صعودها في عالم الإعلام.