لجنة مشتركة سورية إيرانية لبحث جهود اعادة إعمار سوريا

جهينة نيوز

أعلن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، محمد إسلامي، أن لجنة مشتركة بين سوريا وإيران ستعقد خلال الشهر الجاري أو أوائل الشهر القادم لبحث جهود إعادة الإعمار في سوريا.

وقال إسلامي في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الأحد "تم تعريف 20 محورا للقيام بالأنشطة الاقتصادية في سوريا حيث يمكن القيام بها عبر الاستثمار أو تفويض العمل من قبل الحكومة السورية للمتعهدين".

وأضاف: "وفي هذا المضمار ستعقد اللجنة المشتركة في الشهر الجاري أو أوائل الشهر القادم بحضور كبار مسؤولي البلدين وستتابع تلك القضايا".

وأشار الوزير الإيراني، إلى أنه "تم تحديد المشاكل القائمة أمام النشطاء الاقتصاديين في إعادة إعمار سوريا والعمل على إزالتها، قائلا، "لا ينبغي على القطاع الإيراني الخاص تفويت فرصة إعادة الإعمار في سوريا".

كما أشار إلى أن غرفة التجارة الإيرانية بدأت أنشطتها في سوريا والعمل جار لإنشاء غرفة مشتركة في دمشق، مؤكدا ضرورة تعزيز الانشطة الاقتصادية الإيرانية في سوريا.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، غينادي غاتيلوف، دعا المجتمع الدولي لمساعدة سوريا في عملية إعادة الإعمار، مشددا على الدور الذي تلعبه روسيا ودعوتها للشركاء الدوليين للمساهمة في هذه المسألة.