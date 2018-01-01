البرلمان الأردني يطالب برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع سوريا

جهينة نيوز

كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني نضال الطعاني أن البرلمان سيطلب مباشرة من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع سوريا.

وقال الطعاني في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "سيكون لنا في الأيام القادمة لقاء مع وزير الخارجية الأردني.. سوف أطلب منه بشكل مباشر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع سوريا ونسمع منه الرد".

وأضاف: "هناك مطالبات مستمرة في البرلمان الأردني بزيادة التمثيل الدبلوماسي لكافة الأقطار العربية حتى تصل إلى المستوى المعهود بين الدولتين".

ودعا القائم بالأعمال في السفارة السورية بالعاصمة الأردنية عمّان، أيمن علوش، مؤخرا، لإكمال الأردن طاقم سفارته في العاصمة السورية دمشق، وأكد حرص بلاده على عودة العلاقات إلى طبيعتها مع المملكة لأنها "إرادة شعبية تفرضها الجغرافيا والتاريخ"، بما يعزز أمن البلدين القومي ضد عدوهما المشترك".

يأتي ذلك، في وقت أعلنت الإمارات الأسبوع الماضي، فتح سفارتها في دمشق، فيما أعلنت مملكة البحرين، استمرار عمل سفارتها لدى الجمهورية العربية السورية، لافتة إلى أن السفارة السورية في العاصمة المنامة تقوم بعملها المعتاد، وذلك بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بدمشق عند بدء الأزمة السورية، كما قالت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلا عن مصادر سورية لم تسمها، إن "فتح سفارة الكويت في دمشق قد يكون قريبا، وأضافت المصادر للصحيفة إن "فتح سفارة الكويت بات وشيكا".

وكانت جامعة الدول العربية أصدرت قرارا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بتعليق عضوية سوريا في الجامعة، وتضمن القرار وقتها مطالبة الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قام بزيارة قصيرة ومفاجئة إلى دمشق منتصف الشهر الجاري، لم يعلن عنها إلا بعد انتهائها، حيث عقد خلالها مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، وتعتبر أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية، قبل نحو 8 سنوات.