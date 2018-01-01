جورج قرداحي.. الأسد رجل عام 2018

جهينة نيوز

اعتبر الإعلامي اللبناني جورج قرداحي أن الرئيس الدكتور بشار الأسد رجل العام 2018 عن العالم العربي ، وذلك ضمن برنامج حوار سياسي على قناة المنار

وأوضح قرداحي أن السبب الرئيسي لاختياره الرئيس الأسد شخصية العام ، هو صموده ضد الحرب الكونية التي شنت على سوريا منذ عام 2011 ، وأثبت للعالم أجمعه أنه رجل من طينة أخرى، حسب تعبيره.

وأضاف قرداحي: ” لولا صمود الأسد ، كانت ذهبت سوريا ولبنان والأردن وجميع بلدات الخليج العربي ” .

وفي رد على سؤال عن شخصية العام لبنانيا ، أجاب قرداحي : ” يبقى السيد حسن نصرالله دون منازع ”