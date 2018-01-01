برلمانية مصرية: سورية انتصرت في مواجهة الإرهاب وبقيت شامخة

جهينة نيوز

أكدت عضو مجلس النواب المصري نشوى الديب أن سورية انتصرت في مواجهة الارهاب وبقيت شامخة.

وأوضحت الديب في تصريح لمراسل سانا في القاهرة اليوم أن الشعوب العربية بالتأكيد مع سورية للوصول الى النصر الكامل في مواجهة الإرهاب وعودة التنمية والاستقرار كاملا إليها موجهة التحية للشعب السوري الذي واجه وقيادته الحكيمة الإرهاب وتصدى للأيادي والجهات الممولة خارجيا من العدو الصهيوني القابع في أراضينا المحتلة.

وشددت البرلمانية المصرية على أهمية عودة العلاقات الدبلوماسية المصرية السورية كاملة نظرا لأن العلاقات بين البلدين ضاربة في أعماق التاريخ ومجبولة بدماء الشهداء من الجيش العربي السوري والجيش المصري.

المصدر- سانا