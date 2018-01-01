شاهد كيف تخلص سكان نيويورك من ذكرياتهم السيئة لعام 2018؟

الأحد, 30 كانون الأول 2018 الساعة 14:37 | منوعات, منوعات

شاهد كيف تخلص سكان نيويورك من ذكرياتهم السيئة لعام 2018؟

جهينة نيوز

 انتشرمقطع فيديو لتجمع العشرات من سكان مدينة نيويورك إلى جانب عدد من السياح الذين توافدوا على ميدان "تايم سكوير"، لقضاء احتفالات نهاية السنة، وتوديع ما أطلقوا عليه بالذكريات السيئة لعام 2018، وقد انطلق هذا التقليد منذ 12 عامًا، ويعرف بذكرى التجديد السنوي.

وبهذه المناسبة، تمّ وضع صناديق قمامة لجمع وتدمير الذكريات التي اعتبرها أصحابها سيئة، والتي لم تكن مؤشر حظ ونجاح بالنسبة لهم خلال عام 2018.

فالبعض رمى بذكريات ورقية مضحكة وغريبة على أمل منح المشاركين الأمل في انطلاقة جديدة خلال عام 2019، والبعض الآخر قام بتحطيم أشياء رمزية من العام الماضي مثل أجهزة التليفزيون، ولم يتردد آخرون في التخلص من ذكريات غير سارة من عام 2018.


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