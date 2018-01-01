شخصية "قرقور" في شارع سمسم يتفوه بكلمات بذيئة

جهينة نيوز

أثار مقطع من سلسلة شهيرة للدمى المتحركة جدلا واسعا، في الآونة الأخيرة، بعدما ظهرت شخصية "قرقور" Grover المحبوبة في العمل وهي تتفوه بكلمة "مخجلة".

وقال بعض من شاهدوا المقطع، إنهم سمعوا الشتيمة البذيئة التي تعرف في اللغة الإنجليزية بـ"F Word"، لكن مشاهدين آخرين لسلسلة شارع سمسم (Sesame Street) نفوا هذا الأمر ونشروا مقطعا يخلوا من الكلمة.

وبما أن سلسلة الرسوم المتحركة كانت موجهة للأطفال، فإن المنتقدين يرون أنه من الضروري أن يكون العمل الفني خاليا من الكلمات غير اللائقة.

وقال معلقون ساخرون إن سنة 2018 لم تمض إلا وقد انكشف جانب سيئ وغير معهود من شخصية "قرقور" الذي حظي دائما بإعجاب واسع.

وبما أن الجهة المنتجة للعمل لم تدل بأي تصريح حتى الآن، فإن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ما زالوا يعيدون الاستماع إلى المقطع في محاولة لحسم الجدل.

وبدأ عرض سلسلة "شارع سمسم"، لأول مرة في 10 نوفمبر 1969 ويعد هذا العمل من أطول برامج الأطفال التي جرى عرضها في الولايات المتحدة، ويعرف في المنطقة العربية باسم "افتح يا سمسم".

وتسعى السلسلة إلى تعليم الأطفال أمورا مفيدة مثل الأرقام والألوان والحروف، ويشارك بعض الأميركيين مقاطع من العمل بكثير من الحنين والإعجاب حتى يومنا هذا.