روسيا تفرض حظراً على عشرات المنتجات الأوكرانية

جهينة نيوز

أعلنت روسيا حظر عشرات المنتجات المستوردة من أوكرانيا في عقوبات جديدة تستهدف كييف.

وقال بيان للحكومة انه سيتم حظر منتجات من بينها الشوكولاتة، والقمح، والبيرة، وزيت عباد الشمس، والخبز، والمربى، وحفاضات الأطفال والنبيذ.

ويسري على الفور تنفيذ الحظر الذي قال البيان إن سببه "الخطوات غير الودية التي قامت بها أوكرانيا".

وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف منذ تولي الحكومة الموالية للغرب السلطة بعد ثورة 2014 ضد الرئيس الموالي لروسيا، وضم موسكو لمنطقة القرم واندلاع الحرب في شرق أوكرانيا.

وتستهدف العقوبات الاقتصادية الروسية 567 فردا و75 شركة أوكرانية. ويشمل ذلك العدد 250 شخصا وشركة استهدفت بالعقوبات الثلاثاء.

ومنذ اندلاع الحرب الأوكرانية، اتخذت كييف سلسلة من الإجراءات ضد المصالح الروسية من بينها حظر خدمات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الروسية.