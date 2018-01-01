أليسا ترد على هشام حداد عبر تويتر

جهينة نيوز

انتقدت الفنانة اليسا مُقدّم البرامج هشام حداد بشكل غير مباشر ومن دون أن تسميه عبر "تويتر"، فغرّدت قائلة: "مسكين هو من يدمّر الآخرين، فالشرّ لا يجعل الأشخاص أكثر سعادة".

وكان حداد قد هاجم اليسا عبر "تويتر"، فكتب: "عنجد في ناس عم تتناقل موقف سياسي لفنانة شبه امية؟ انت شو الك بالسياسة؟ بالاقتصاد؟ بالاجتماع؟ انت قارية جريدة بحياتك؟ انا اكتر واحد بنتقد صهر العهد بس انو يصير اللي بيسوى و ما بيسوى بدو يفتي بنجاح أو فشل ميشال عون ، كتير هلقد...غني يا حياتي و بيعي اكتر من 70 تيكت و ما بَدنا منك شي".

وكانت اليسا قد عبرت عن آرائها السياسية خلال اطلالتها في برنامج "صار الوقت" مع الاعلامي مارسيل غانم عبر MTV مساء الخميس